Ретейлер «Магнит» купит розничную сеть магазинов «Дикси»

Москва, 18 мая. Один из крупных отечественных ретейлеров «Магнит» договорился о покупке розничной сети «Дикси», являющейся конкурентом компании.

Под управлением «Дикси» находится 2 651 магазин. Стоимость планирующейся сделки основывается на оценке стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении «Магнита».

«Компания достигла соглашения, в соответствии с которым она может приобрести розничную сеть «Дикси»», — уточняет ретейлер.

Цена сделки еще может корректироваться в дальнейшем. Изменения будут зависеть в том числе от размера чистого долга и чистого оборотного капитала, которые будут рассчитаны на дату закрытия сделки.