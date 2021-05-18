Боевые вертолеты Ми-28НМ смогут выполнять "петлю Нестерова" и "воронку на хвост"

Москва, 18 мая. Холдинг «Вертолеты России» оснастил вертолет Ми-28НМ лопастями новой аэродинамической компоновки, которые увеличат его скорость, заявил конструктор предприятия Виталий Щербина.

Как сообщил специалист, летные испытания уже ведутся, и в компании уверены, что получат значительный прирост скорости у вертолета.

«В настоящее время данные лопасти установлены на одном из вертолетов Ми-28НМ, начаты летные испытания. Уже первые полеты, по отзывам летчиков-испытателей, показали, что установка композитных лопастей новой аэродинамической компоновки привела к значительному снижению вибраций несущей системы вертолета Ми-28НМ, существенному повышению устойчивости вертолета в полете», — цитирует главного конструктора ТАСС.

Ударный вертолет Ми-28НМ приобрел новое очертание фюзеляжа, а также модернизированные двигатели. Кроме этого, специалисты оснастили его вспомогательной силовой установкой, новым бортовым комплексом радиоэлектронного оборудования и самым перспективным вооружением.

Теперь боевая машина способна исполнять самые сложные фигуры высшего пилотажа, например, «петля Нестерова» и «воронка на хвост».