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18 мая 10:42
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новостей
10:36
Политика
Совфед может рассмотреть закон о денонсации ДОН 2 июня
10:33
Общество
Россиянам будут автоматически выдавать электронные больничные с 2022 года
10:32
Экономика
Ретейлер «Магнит» купит розничную сеть магазинов «Дикси»
10:32
Армия
Боевые вертолеты Ми-28НМ смогут выполнять "петлю Нестерова" и "воронку на хвост"
10:32
Экономика
Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба
10:30
Происшествия
При расследовании дела экс-губернатора Меня вскрылся факт растления детей
10:29
Политика
В Госдуме сообщили о переносе рассмотрения вопроса о денонсации Договора по открытому небу
10:28
Происшествия
Разбившийся под Архангельском на Robinson был пилотом-любителем с 7-летним стажем
10:28
Происшествия
Пытался спасти: балаковский таксист привез в больницу умирающего пассажира
10:25
Спорт
Главный тренер ЦСКА Олич будет помогать Даличу на Евро-2020
10:25
Общество
Самую мощную в Прикамье заправку для электрокаров запустили в Перми
10:25
Армия
ВСУ обстреляли окраины столицы ДНР из минометов
10:23
Политика
В НАТО заявили о готовности вести диалог с Россией
10:22
Происшествия
Кличко заявил о вооруженных людях в его подъезде
10:15
Экономика
Стоимость нефти Brent взлетела выше 70 долларов впервые с 15 марта
10:14
Шоу-бизнес
Тарасова сыграла свадьбу с Крайневым спустя неделю после знакомства
10:11
Происшествия
Тело подростка нашли в реке Чапаевке в Самарской области
10:11
Шоу-бизнес
Пикантные фото фигуристки Елизаветы Нугумановой взбудоражили поклонников
10:10
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Россиянам назвали города с самыми буйными туристами
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Политика
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Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба

Экономика
Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба
pixabay.com

Москва, 18 мая. Некоторые категории зерна и зерносодержащих продуктов в России могут подорожать, сообщил председатель ставропольского отделения организации «Деловая Россия» Денис Слинько.

Основной причиной является рост цен на удобрения, следует из письма Слинько полпреду президента РФ Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке. Если стоимость удобрений не будет снижена, аграриям придется сократить их применение и, возможно, посевные площади. Как следствие, в 2022 году произойдет недобор зерна озимых культур, приводит текст документа «ФедералПресс».

Слинько отмечает, что осенью перед сельхозпроизводителями встанет выбор: сократить площади посева или вносить меньше удобрений. В качестве рисков он указал сокращение объемов производства и рост цен на продукты. Также сообщается, что цена на удобрение для озимых культур — аммофос — выросла примерно в два раза относительно прошлого года.

Во вторник, 18 мая, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится брифинг председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Шконды. Он расскажет, что мешает наращиванию производства сельскохозяйственной продукции в России.

хлеб зерно продукты аграрии мука рост цен удобрения цены на продукты слинько
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Все новости / Экономика / Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба
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