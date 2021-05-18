Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба

Москва, 18 мая. Некоторые категории зерна и зерносодержащих продуктов в России могут подорожать, сообщил председатель ставропольского отделения организации «Деловая Россия» Денис Слинько.

Основной причиной является рост цен на удобрения, следует из письма Слинько полпреду президента РФ Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке. Если стоимость удобрений не будет снижена, аграриям придется сократить их применение и, возможно, посевные площади. Как следствие, в 2022 году произойдет недобор зерна озимых культур, приводит текст документа «ФедералПресс».

Слинько отмечает, что осенью перед сельхозпроизводителями встанет выбор: сократить площади посева или вносить меньше удобрений. В качестве рисков он указал сокращение объемов производства и рост цен на продукты. Также сообщается, что цена на удобрение для озимых культур — аммофос — выросла примерно в два раза относительно прошлого года.

Во вторник, 18 мая, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится брифинг председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Шконды. Он расскажет, что мешает наращиванию производства сельскохозяйственной продукции в России.