Вострецов готовит депутатский запрос по поводу провокаций «Новой газеты» и BBC

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18 мая 12:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
11:49
Весь мир
Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта
11:43
Экономика
Россия продолжает сокращать вложения в облигации Соединенных Штатов
11:42
Шоу-бизнес
Выступившему на Украине Андрею Макаревичу посоветовали остаться там жить
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Вострецов готовит депутатский запрос по поводу провокаций «Новой газеты» и BBC

Общество
Вострецов готовит депутатский запрос по поводу провокаций «Новой газеты» и BBC
Федеральное агентство новостей  /  pxhere.com / Новая газета

Депутат Госдумы Сергей Вострецов возмущен тем, что журналисты Денис Коротков из «Новой газеты» и Илья Барабанов из британского BBC, проводя свое «расследование» в Петербурге, использовали поддельное разрешение и предположительно осуществляли взлом мессенджеров. Депутат считает, что в этом деле должны разбираться правоохранители.

Ранее ФАН опубликовал большой материал о методах, при помощи которых Коротков, Барабанов и другие сотрудники либеральных изданий ведут в Петербурге «расследование» про закрытие ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ее структурные подразделения включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).

По мнению Сергея Вострецова, методы, которыми пользуются Коротков и его группа, должны привлечь внимание правоохранителей. Парламентарий готов послать соответствующий депутатский запрос, чтобы инициировать расследование.

«Деятельность данных журналистов, хотя язык не поворачивается называть подобных персонажей журналистами, поскольку ни с какой журналистской этикой их действия не имеют ничего общего, уже давно вызывает большие вопросы, — отметил Вострецов в комментарии ФАН. — Ну а то, что они уже начали заниматься чуть ли не подделкой документов, это уже, извините, ни в какие ворота. Это что же, шпионаж какой-то, что ли?»

Денис Коротков
spbsj.ru  / Александр Голуб

«Если вам что-то нужно, напишите официальный запрос — вам все покажут и расскажут, нам скрывать нечего, — обратился депутат к Короткову и его помощникам. — Мы уже привыкли к вашим высосанным из пальца «расследованиям», этим нас уже не удивишь. Но, когда люди идут на такое, возникает закономерный вопрос: а что у этих «расследователей» в голове и на кого они работают?»

Вострецов посоветовал ФАН написать соответствующий запрос в правоохранительные органы и пообещал депутатское содействие.

«Надо выяснить, чем эта компашка занимается на территории Петербурга, на территории Российской Федерации. Если надо, поддержу депутатским запросом, чтобы правоохранительные органы шевелились», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Как выяснил ФАН, команда, возглавляемая Денисом Коротковым, планирует снимать в Петербурге очередное провокационное «расследование», используя различные уловки, не гнушаясь взломами и фейками.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд отложил на 9 июня заседание по делу о признании так называемого «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК) и штабов отбывающего срок за мошенничество блогера Алексея Навального («Штабы Навального»3 структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) экстремистскими организациями.

В апреле прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. В прокуратуре отметили, что эти НКО «под прикрытием либеральных лозунгов занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России с целью создания условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветных революций».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

би-би-си вострецов bbc новая газета денис коротков
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Все новости / Общество / Вострецов готовит депутатский запрос по поводу провокаций «Новой газеты» и BBC
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