Вострецов готовит депутатский запрос по поводу провокаций «Новой газеты» и BBC

Депутат Госдумы Сергей Вострецов возмущен тем, что журналисты Денис Коротков из «Новой газеты» и Илья Барабанов из британского BBC, проводя свое «расследование» в Петербурге, использовали поддельное разрешение и предположительно осуществляли взлом мессенджеров. Депутат считает, что в этом деле должны разбираться правоохранители.

Ранее ФАН опубликовал большой материал о методах, при помощи которых Коротков, Барабанов и другие сотрудники либеральных изданий ведут в Петербурге «расследование» про закрытие ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ее структурные подразделения включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).

По мнению Сергея Вострецова, методы, которыми пользуются Коротков и его группа, должны привлечь внимание правоохранителей. Парламентарий готов послать соответствующий депутатский запрос, чтобы инициировать расследование.

«Деятельность данных журналистов, хотя язык не поворачивается называть подобных персонажей журналистами, поскольку ни с какой журналистской этикой их действия не имеют ничего общего, уже давно вызывает большие вопросы, — отметил Вострецов в комментарии ФАН. — Ну а то, что они уже начали заниматься чуть ли не подделкой документов, это уже, извините, ни в какие ворота. Это что же, шпионаж какой-то, что ли?»

spbsj.ru / Александр Голуб

«Если вам что-то нужно, напишите официальный запрос — вам все покажут и расскажут, нам скрывать нечего, — обратился депутат к Короткову и его помощникам. — Мы уже привыкли к вашим высосанным из пальца «расследованиям», этим нас уже не удивишь. Но, когда люди идут на такое, возникает закономерный вопрос: а что у этих «расследователей» в голове и на кого они работают?»

Вострецов посоветовал ФАН написать соответствующий запрос в правоохранительные органы и пообещал депутатское содействие.

«Надо выяснить, чем эта компашка занимается на территории Петербурга, на территории Российской Федерации. Если надо, поддержу депутатским запросом, чтобы правоохранительные органы шевелились», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Как выяснил ФАН, команда, возглавляемая Денисом Коротковым, планирует снимать в Петербурге очередное провокационное «расследование», используя различные уловки, не гнушаясь взломами и фейками.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд отложил на 9 июня заседание по делу о признании так называемого «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК) и штабов отбывающего срок за мошенничество блогера Алексея Навального («Штабы Навального»3 — структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) экстремистскими организациями.

В апреле прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. В прокуратуре отметили, что эти НКО «под прикрытием либеральных лозунгов занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России с целью создания условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветных революций».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга