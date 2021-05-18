При расследовании дела экс-губернатора Меня вскрылся факт растления детей

Иваново, 18 мая. Во время расследования уголовного дела в отношении экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня полиция обнаружила случаи растления детей-сирот.

Задержанный бывший директор школы-интерната Александр Цымбалюк и бывший заместитель директора местной музыкальной колы Николай Бухонин обвиняются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении учеников интерната. Следственным комитетом 30 апреля было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в детском доме и областной больнице, в которой дети проходили плановые обследования, а также провели обыски в одном из детских лагерей. Арест Цымбалюка и Бухонина стал возможным только после задержания Михаила Меня, который обвинен в растрате.

Переписка в телефоне помогла задержать подозреваемого в педофилии мигранта в Петербурге, сообщал ФАН. О преступлении узнала мать девочки, когда прочитала переписку дочери с подругой.