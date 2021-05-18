В Госдуме сообщили о переносе рассмотрения вопроса о денонсации Договора по открытому небу

Москва, 18 мая. Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вопрос денонсации ДОН не будут рассматривать завтра.

Отвечая на вопрос, когда в Совфеде обсудят Договор по открытому небу, депутат Госдумы сказал, что это произойдет не завтра, а «чуть позже». Слуцкий также отметил, что в Москве надеются на «здравый смысл» Вашингтона.

«Надежда умирает последней», — добавил он.

Изначально предполагалось, что Госдума будет рассматривать денонсацию Договора по открытому небу на заседании 19 мая. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, оценивая ранее шансы на сохранение ДОН, отметил, что они невелики, так как Соединенные Штаты и их союзники «потеряли слишком много времени».