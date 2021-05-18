Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта

Иерусалим, 18 мая. Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по 65 целям в секторе Газа, включая подземные коммуникации, пусковые ракетные установки и противотанковый отряд. Было дополнительно отмечено, что исламисты размещают подобные объекты в жилой застройке.

Также уничтожению подвергся главный оперативный центр сил внутренней безопасности ХАМАС на севере Газы. При этом сам израильский штаб сообщает, что находящиеся в здании были заранее предупреждены и получили достаточное время для эвакуации.

Israel deals a strike against Hamas Internal Security Force center in Gaza https://t.co/WFOqArQkXd — Karl E (@therussophile) May 18, 2021

В свою очередь, палестинская организация запустила свыше 3 200 ракет по территории Израиля с 10 мая. Благодаря «Железному куполу» подавляющая их часть была уничтожена, однако число раненых израильтян выросло на несколько десятков человек.

Кроме того, зафиксированы пуски шести ракет в сторону Израиля из Ливана, при этом все они упали в пределах ливанской территории. ЦАХАЛ нанес артиллерийские удары по пусковым позициям.

Israel Shells #Lebanon after Failed Launches toward Israeli Territory https://t.co/xetNy3CaAi — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) May 18, 2021

К утру 18 мая палестинская сторона сообщает о 212 убитых, включая 61 ребенка и 36 женщин, а также о более чем 1 500 раненых. При этом количество израильтян, погибших от ракетных обстрелов ХАМАС, возросло до десяти человек, включая двух детей.

В израильских городах не утихают волнения. Сообщается о росте пострадавших в ходе уличных столкновений.

Israel declares emergency in the city as riots erupthttps://t.co/dg7Ks6YXbn — Explore Ghana????️️️???????? (@exploregh) May 17, 2021

Поздно вечером 17 мая завершилась консультация премьер-министра Биньямина Нетаньяху с министром обороны, начальником штаба Армии обороны Израиля, главой Совета национальной безопасности, главой Израильского космического агентства, директором «Моссада» и руководством службы внутренней безопасности.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"I have just finished an assessment of the situation, as well as the approval of operational plans, with the Defense Minister, the IDF Chief-of-Staff, the head of the ISA, the head of the Mossad and the head of the National Security Council. pic.twitter.com/TshrmMKFCA — PM of Israel (@IsraeliPM) May 17, 2021

В результате ЦАХАЛ получил директиву о дальнейшем подавлении ХАМАС в секторе Газа. Также были утверждены оперативные планы.

«Мы будем продолжать столько, сколько потребуется, чтобы восстановить спокойствие и безопасность для всех израильтян», — сообщил премьер.

Первая неделя войны

Текущее обострение палестино-израильского конфликта началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабский район, но и Храмовую гору.

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Dün gece Kudüs'te Ras Al Amud bölgesinde, işgal polisi ile Kudüs'lü gençlerin arkasındaki çatışma görüntüleri#GazzaUnderAttackk #HopeToGaza pic.twitter.com/yy7bvsGhfV — MESCİD-İ AKSA (@mescidimaksa) May 18, 2021

Палестинская организация ХАМАС использовала это событие как повод для поднятия собственного авторитета, и потребовала от Израиля вывести полицию из данных районов и освободить задержанных арабов. Не дождавшись ответа, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

В результате палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру.