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12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
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Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
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Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта

Весь мир
Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich / dpa

Иерусалим, 18 мая. Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по 65 целям в секторе Газа, включая подземные коммуникации, пусковые ракетные установки и противотанковый отряд. Было дополнительно отмечено, что исламисты размещают подобные объекты в жилой застройке.

Также уничтожению подвергся главный оперативный центр сил внутренней безопасности ХАМАС на севере Газы. При этом сам израильский штаб сообщает, что находящиеся в здании были заранее предупреждены и получили достаточное время для эвакуации.

В свою очередь, палестинская организация запустила свыше 3 200 ракет по территории Израиля с 10 мая. Благодаря «Железному куполу» подавляющая их часть была уничтожена, однако число раненых израильтян выросло на несколько десятков человек.

Кроме того, зафиксированы пуски шести ракет в сторону Израиля из Ливана, при этом все они упали в пределах ливанской территории. ЦАХАЛ нанес артиллерийские удары по пусковым позициям.

К утру 18 мая палестинская сторона сообщает о 212 убитых, включая 61 ребенка и 36 женщин, а также о более чем 1 500 раненых. При этом количество израильтян, погибших от ракетных обстрелов ХАМАС, возросло до десяти человек, включая двух детей.

В израильских городах не утихают волнения. Сообщается о росте пострадавших в ходе уличных столкновений.

Поздно вечером 17 мая завершилась консультация премьер-министра Биньямина Нетаньяху с министром обороны, начальником штаба Армии обороны Израиля, главой Совета национальной безопасности, главой Израильского космического агентства, директором «Моссада» и руководством службы внутренней безопасности.

В результате ЦАХАЛ получил директиву о дальнейшем подавлении ХАМАС в секторе Газа. Также были утверждены оперативные планы.

«Мы будем продолжать столько, сколько потребуется, чтобы восстановить спокойствие и безопасность для всех израильтян», — сообщил премьер.

Первая неделя войны

Текущее обострение палестино-израильского конфликта началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабский район, но и Храмовую гору.

Палестинская организация ХАМАС использовала это событие как повод для поднятия собственного авторитета, и потребовала от Израиля вывести полицию из данных районов и освободить задержанных арабов. Не дождавшись ответа, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

В результате палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру. 

израиль палестина хамас сектор газа
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