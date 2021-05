Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта

Иерусалим, 18 мая. Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по 65 целям в секторе Газа, включая подземные коммуникации, пусковые ракетные установки и противотанковый отряд. Было дополнительно отмечено, что исламисты размещают подобные объекты в жилой застройке.

Также уничтожению подвергся главный оперативный центр сил внутренней безопасности ХАМАС на севере Газы. При этом сам израильский штаб сообщает, что находящиеся в здании были заранее предупреждены и получили достаточное время для эвакуации.

В свою очередь, палестинская организация запустила свыше 3 200 ракет по территории Израиля с 10 мая. Благодаря «Железному куполу» подавляющая их часть была уничтожена, однако число раненых израильтян выросло на несколько десятков человек.

Кроме того, зафиксированы пуски шести ракет в сторону Израиля из Ливана, при этом все они упали в пределах ливанской территории. ЦАХАЛ нанес артиллерийские удары по пусковым позициям.

К утру 18 мая палестинская сторона сообщает о 212 убитых, включая 61 ребенка и 36 женщин, а также о более чем 1 500 раненых. При этом количество израильтян, погибших от ракетных обстрелов ХАМАС, возросло до десяти человек, включая двух детей.

#IsraelStopPlayingVictim #GazaUnderAttack #IsraelTerrorists #القدس_تنتفض #Free_Palestine #Israel_uses_phosphorus_bombs #BoycottIsraeligoods Israeli crimes continue to prevent paramedics and nurses from providing relief to the wounded and injured (the F-35 bombing of their homes) pic.twitter.com/yFVtfu4YHT

В израильских городах не утихают волнения. Сообщается о росте пострадавших в ходе уличных столкновений.

Поздно вечером 17 мая завершилась консультация премьер-министра Биньямина Нетаньяху с министром обороны, начальником штаба Армии обороны Израиля, главой Совета национальной безопасности, главой Израильского космического агентства, директором «Моссада» и руководством службы внутренней безопасности.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"I have just finished an assessment of the situation, as well as the approval of operational plans, with the Defense Minister, the IDF Chief-of-Staff, the head of the ISA, the head of the Mossad and the head of the National Security Council. pic.twitter.com/TshrmMKFCA