Архангельск, 18 мая. По данным источника ФАН, трагический полет не был согласован, хотя до этого командир воздушного судна, мастер спорта и чемпион мира Вадим Сазонов передавал данные о полетах.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре проводят проверку по факту трагедии. Надзорный орган уточняет, что заявок для согласования полета не поступало в Архангельский центр организации воздушного движения. Кроме того, выяснилось, что сертификат летной годности на вертолет выдан МТУ центральных районов Росавиации, его срок действия до 18 июля 2021 года.

"КВС является пилотом-любителем, эта категория была присвоена в январе 2014 года высшей квалификационной комиссией Росавиации", — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Вертолет Robinson потерпел крушение в Архангельской области. Один человек погиб, двое ранены, еще одного ищут спасатели. Воздушное судно находилось в собственности ООО «Малышева» в Подмосковье, сообщал ФАН.