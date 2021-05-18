Главный тренер ЦСКА Олич будет помогать Даличу на Евро-2020

Загреб, 18 мая. Наставник столичного ЦСКА Ивица Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

Футбольный агент Деян Йоксимович сообщил, что ЦСКА отпустил Ивицу Олича в сборную Хорватии на предстоящий чемпионат Европы. Наставник изъявил желание помочь Златко Даличу, ассистентом которого он являлся до прихода в «армейский» клуб. До этого главный тренер сборной Хорватии признавался, что хотел бы видеть Олича в своем тренерском штабе на турнире.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии выступит на турнире в группе D. Ее соперниками станут команды Чехии, Англии и Шотландии.

Ранее в расширенную заявку сборной Хорватии на Евро-2020 вошли игроки петербургского «Зенита» и столичного ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба команды.