ВСУ обстреляли окраины столицы ДНР из минометов

Донецк, 18 мая. Украинская сторона открыла огонь по окраинам столицы ДНР из крупнокалиберного вооружения — ВСУ выпустили 12 мин калибра 120 мм.

Соответствующую информацию журналистам озвучил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 8:10 (по московскому времени) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении окраин Донецка. Выпущено 12 мин калибра 120 миллиметров», — говорится в официальном сообщении.

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин ранее назвал причину увеличения плотности огня со стороны украинских военных. В профильном ведомстве полагают, что активность ВСУ может быть связана с недавним визитом в Донбасс представителей парламентов Польши и Литвы.