В НАТО заявили о готовности вести диалог с Россией

Брюссель, 18 мая. Страны — участницы НАТО готовы вести диалог с Россией, заявил глава военного комитета Альянса генерал ВВС Стюарт Пич.

Переговоры могут проводиться в рамках совета Россия — НАТО, уточнил генерал на открытии заседания военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников штабов. Военный блок все еще сохраняет двойной подход относительно России — диалог и сдерживание, уточнил он.

Пич напомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в марте предлагал восстановить контакты по линии военных. Москва не отказывается от участия в переговорном формате, подчеркнул тогда глава МИД России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее также заявлял о готовности вести диалог с Россией.