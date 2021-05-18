Стоимость нефти Brent взлетела выше 70 долларов впервые с 15 марта

Лондон, 18 мая. Цена на нефть марки Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель.

Об этом стало известно из информации лондонской биржи ICE. Данной стоимости Brent не достигала с 15 марта 2021 года.

Нефтяные котировки должны расти и дальше на фоне восстановления мировой экономики. Перспектива рынка углеводородов сегодня выглядит умеренно-позитивной, как отмечал ранее начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Однако коронавирусная пандемия продолжает оказывать давление на рынок черного золота.