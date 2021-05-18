Тарасова сыграла свадьбу с Крайневым спустя неделю после знакомства

Москва, 18 мая. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Судьба человека» раскрыла причину, по которой вышла замуж за Владимира Крайнева спустя неделю после знакомства.

Пианист Владимир Крайнев скончался в 2011 году после продолжительной болезни. Тарасова рассказала ведущему шоу на канале «Россия-1» Борису Корчевникову, как решила выйти замуж за народного артиста. До знакомства с музыкантом тренер была уже дважды замужем. По ее словам, они с Крайневым влюбились друг в друга с первого взгляда, а решение сыграть свадьбу было принято очень скоро.

«Я прислушалась к совету бабушки одной. Мы поехали гадать. И бабушка в беленьком платочке сказала мне: «Смотри, дай ручку. Ты скоро встретишь человека. Выходи замуж за него сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом». Мы поехали от этой бабушки, и вскоре я встретила Вову. Он повез меня в аэропорт. И уже через неделю мы сыграли свадьбу», — вспомнила Тарасова.

На данный момент тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с трудом передвигается без посторонней помощи. Ей приходится сидеть в инвалидном кресле. Она рассказала журналистам, как чувствует себя после перенесенной операции на позвоночнике.