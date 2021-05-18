Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка



Во вторник, 18 мая, в 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Мария Бутина проводит интервью с Максимом Боднаром — крымским моряком, которого безосновательно содержали в тюрьме греческие власти с августа 2017 года по декабрь 2020-го.

Только благодаря вмешательству Марии Бутиной и ее фонду «Своих не бросаем» Максим Боднар был освобожден и возвращен на родину. Сам он называет свое содержание в тюрьме не иначе, как пленом, указывая на незаконность ареста.

В интервью Максим Бондар рассказывает об обстоятельствах задержания, судебном процессе, обстановке в нескольких греческих тюрьмах, где он успел побывать.

