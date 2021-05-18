Тело подростка нашли в реке Чапаевке в Самарской области

Самара, 18 мая. Молодой человек утонул во время перехода реки Чапаевка с друзьями.

Группа подростков во время пересечения протоки реки заметила, что их друг пропал. Самостоятельные поиски не дали результата и ребята обратились к сотрудникам правопорядка. Для поиска пропавшего подростка были привлечены водолазы, сообщила региональная пресс-служба ПСС.

Тело пропавшего подростка было найдено на глубине четырех метров. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Тело подростка нашли в заброшенном гараже на Сахалине, сообщал ФАН. Полицейские устанавливают причины смерти несовершеннолетнего.