Пикантные фото фигуристки Елизаветы Нугумановой взбудоражили поклонников

Москва, 18 мая. Российская фигуристка Елизавета Нугуманова похвасталась перед поклонниками идеальными формами, разместив на своей странице в Instagram пикантные снимки.

Звезда фигурного катания позирует в черном открытом купальнике и кепке того же цвета. Девушка выпрыгнула из бассейна, облокотившись на бортик.

«Наслаждаюсь последними деньками в этом прекрасном месте», — написала 18-летняя спортсменка, рассказывая о своем отдыхе в Дубае.

Пикантные снимки фигуристки взбудоражили фанатов. В комментариях под публикацией ей оставили сотни теплых слов и восторженных высказываний о ее фигуре.

«Ну это вообще запрещенка пошла»; «Фигурка шикарна»; «Лиза, что ты с нами делаешь! Ослепнуть можно!»; «Вау, вот это фигура, вот это красотка», — пишут интернет-пользователи в комментариях под фотографиями.

Снимками, сделанными во время отдыха, поделилась еще одна фигуристка. Елизавета Туктамышева отправилась на Кипр вместе со своим возлюбленным. Фигуристка не забывает о спорте даже во время отпуска. Коньки она сменила на теннисную ракетку.