Москва, 18 мая. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на новые предположения Чехии о якобы причастности Москвы к инциденту во Врбетице. Он назвал версию дурным водевилем.

Накануне чешское СМИ заявило о якобы причастности россиян к взрывам 2014 года. По мнению издания, хозяин фирмы-арендатора Петр Бернатик посещал район гостиницы Corrado в городе Остраве, где располагались граждане РФ.

«В Праге возникают все более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему — не в политике, а в плохом театре», — подчеркнул Алексей Пушков.

Ранее пользователи Сети из Чехии пристыдили руководство страны за антироссийские нападки. Власти стремятся продемонстрировать покорность США и ЕС, убеждены комментаторы.