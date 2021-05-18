Корабли ВМФ РФ отработали поиск и уничтожение подводной лодки в Черном море

Севастополь, 18 мая. Экипажи Военно-морского флота Российской Федерации успешно справились с поиском и уничтожением субмарины условного оппонента во время учений в Черном море.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» вышли в море для осуществления тренировочного процесса, передает пресс-служба Черноморского флота.

Роль условного противника исполнил экипаж подводной лодки «Колпино». Учения состоялись в соответствии с планом боевой подготовки. Экипажи успешно справились с задачами поиска и слежения за условным оппонентом. Затем был отработан комплекс корабельных боевых упражнений по применению торпедного оружия и бомбометных установок.

Ранее стало известно, что учения корабля «Пытливый» ВМФ РФ прошли на фоне захода судна ВМС Британии в Черное море.