В Казани из-за анонимных угроз эвакуировали школу

Казань, 18 мая. Письмо с угрозами от неизвестного поступило в адрес школы №67 в Казани. Из-за него экстренно эвакуировали учеников и работников образовательного учреждения.

Как сообщили в городской мэрии, детей после сообщений о возможном ЧП эвакуировали в 135-ю школу. На месте работают спецслужбы, включая МЧС и кинологов. Другой информации о произошедшем пока не поступало.

Ранее при нападении Ильназа Галявиева на свою бывшую школу в Казани погибли девять человек, среди них семь детей. Все они были учениками 8 «А». Дверь в класс на третьем этаже, где проходили занятия 8 «А», оказалась незапертой. Всем остальным ученикам удалось забаррикадироваться благодаря сообщениям в мессенджерах и громкому объявлению о нападении.