МИД Швейцарии не отреагировал на сообщения о возможности саммита России и США

Берн, 18 мая. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии не прокомментировал сообщения СМИ о возможном проведении на территории страны встречи лидеров России и США.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Пьера Алена Эльчингера, МИД не будет комментировать статью газеты «Коммерсантъ» о том, что «наиболее вероятным» местом встречи главы РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена является Швейцария.

Ранее СМИ сообщали, что саммит российского лидера и его американского коллеги может пройти в Швейцарии.