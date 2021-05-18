Минцифры РФ создаст концепцию доступа к наборам госданных

Москва, 18 мая. Концепцию доступа к наборам государственных сведений планируют разработать в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Возможность разработки единой фабрики данных сделает государство уникальным оператором. В распоряжении будет почти неограниченное число датасетов с различными комбинациями. Подобные базы особенно актуальны для ведения бизнеса, объяснил Чернышенко.

До этого Кабмин РФ утвердил директивы, направленные на цифровую трансформацию государственных компаний. Речь идет о переходе на отечественное программное обеспечение и устройства. Директивы разработало Минцифры РФ.