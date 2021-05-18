Российские власти направят более 400 млрд рублей на развитие электротранспорта

Москва, 18 мая. В Российской Федерации будут создавать инфраструктуру и другие необходимые условия для роста доли электромобилей.

Объем средств, который планируется направить на реализацию программы до конца 2030 года, составляет 418 миллиардов рублей. Такие сведения привели в Минэкономразвития РФ на разработанной презентации «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах». Первые меры по развитию инфраструктуры планируется предпринять в Москве, Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде и Севастополе, сообщает «Коммерсантъ».

Доля электрокаров сейчас составляет 0,1% от всего объема отечественного авторынка. Авторы госпрограммы рассчитывают, что принятые меры позволят увеличить этот показатель до 15%. Одновременно планируется ограничить импорт таких машин, что должно быть выгодно для автозавода «КамАЗ», единственного производителя в стране, имеющего образец легкового электромобиля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее отметил, что город занимает передовые позиции в России в сфере электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Ускоренный перевод общественного и частного транспорта на электрическую тягу вскоре станет актуальной задачей федерального масштаба, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

Координатор проекта ОНФ «Экозабота» Александр Коган объяснял, зачем нужно делать шаги навстречу экологии и обсуждать сокращение выбросов углекислого газа.