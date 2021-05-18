В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение

Санкт-Петербург, 18 мая. Жителей Ленобласти ожидает ухудшение погодных условий: грозы, ливни, град и усиление ветра. Об этом предупредили специалисты МЧС.

Главное управление МЧС по Ленинградской области объявило штормовое предупреждение на территории региона. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

По словам специалистов, начиная с 12-15 часов дня местами ожидаются грозы, град и ливни. Скорость ветра достигнет показателя в 20 метров в секунду. Сотрудники ведомства обращают внимание на повышение вероятности возникновения ДТП, аварий на железнодорожном транспорте и происшествий в акваториях Ленобласти. Жителей региона призывают воздержаться от посещения лесов и водных объектов в связи с ухудшением погодных условий.

Ранее сообщалось, что жителей Санкт-Петербурга также ожидают ливни и грозы. Однако в городе будет жарко: столбики термометров поднимутся до +27 градусов.