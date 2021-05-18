Израильская армия уничтожила пять домов с командирами ХАМАС

Тель-Авив, 18 мая. Армия Израиля нанесла удары по пяти зданиям с командирами палестинского движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.

Бойцы ЦАХАЛ уничтожили пять строений на территории сектора Газа. По сообщению пресс-службы, здания использовались в террористических целях, некоторые из них являлись командными штабами для координации атак. Также сообщалось о перехвате беспилотника, который приблизился к Израилю со стороны границы с Иорданией.

С 10 мая представители ХАМАС выпустили по израильской территории свыше 3500 реактивных снарядов. Не менее 500 ракет упали внутри палестинского анклава. Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила до 90% ракет.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо ранее выразил обеспокоенность конфликтом между Израилем и Палестиной.