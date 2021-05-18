Единый сигнал будет оповещать россиян о любых ЧС

Москва, 18 мая. Оповещение граждан о возникновении любых чрезвычайных ситуаций в России будет производиться единым сигналом «Внимание всем!», рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что выросла актуальность ЧС, вызванных новыми угрозами. При этом вводить для каждой подобной угрозы разные сигналы нецелесообразно, так как гражданам будет сложнее их запомнить.

Поэтому в стране начнет действовать новый порядок с единым сигналом, при получении которого населению необходимо немедленно прослушать поступающие сведения.

В Петербурге тем временем состоялись плановые учения МЧС. Спасатели отработали действия по ликвидации чрезвычайного происшествия.