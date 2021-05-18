Арктический аэродром Нагурское сможет принимать стратегические бомбардировщики

Москва, 18 мая. Начальник штаба армии ВВС и ПВО России генерал-майор Игорь Чуркин рассказал, какие воздушные средства сможет принимать арктический аэродром Нагурское на Земле Франца-Иосифа.

Чуркин заявил, что после строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) на аэродром может сесть самолет любого класса, в том числе, стратегические бомбардировщики. Он акцентировал внимание на том, что длина ВПП составляет 3,5 тысячи метров, что позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов.

Начальник штаба армии ВВС и ПВО России также отметил, что в Арктике уже давно отрабатывается применение истребительной авиации — в этом году это удалось проверить.

«В первую очередь речь идет о истребителях МиГ-31 в рамках несения опытного боевого дежурства по ПВО на архипелаге Новая Земля», — объяснил он.

При этом в Пентагоне не скрывают стремления к активным операциям в арктических широтах для противодействия ВС РФ.