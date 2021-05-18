Численность птиц в шесть раз превысила количество живущих на Земле людей

Канберра, 18 мая. Количество всех птиц на Земле значительно превысило численность живущих на планете людей, заявили австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса.

Как оказалось, пернатых примерно в шесть раз больше, чем людей — около 50 миллиардов. Четыре вида птиц входят в так называемый «золотой миллиард»: это домовый воробей, европейский скворец, делавэрская чайка и деревенская ласточка.

Также исследования показали, что существует довольно мало распространенных видов птиц, но большое количество редких видов. Например, многие птицы Австралии исчисляются миллионами. Так, численность радужного лорикета составляет 19 миллионов особей, а большого желтохохлого какаду — 10 миллионов.

Ранее археологи обнаружили в Австралии останки неизвестного вида рептилии. По словам специалиста, животное имеет родственную связь с крокодилом.