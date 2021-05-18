Хельсинки, 18 мая. Финский политолог Йохан Бекман рассказал, что финны практически не обсуждают внешнюю политику Украины.

Как отметил правозащитник и эксперт, в Финляндии вяло реагируют на информацию о вероятной встрече президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По словам Бекмана, в финских СМИ тема Украины обсуждается мало, причина этому — политика Киева.

«Финнам просто стыдно обсуждать внешнюю политику Украины, потому что Хельсинки развивает стабильные дружеские отношения, основанные на добрососедстве и конструктивном сотрудничестве с Россией, а Украина ведет противоположную политику, разрушающую отношения», — рассказал политолог.

Эксперт добавил, что такая ситуация складывается уже достаточно давно. Финляндия готова поддерживать Украину, однако Незалежная ведет себя как человек, постоянно планирующий самоубийство, заключил спикер.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что в геополитическом противостоянии Запада с Россией Украине выделена роль провокатора, который должен заставить Москву начать агрессию.

Накануне Украина, Молдавия и Грузия подписали меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции «Ассоциированное трио», передает НСН.