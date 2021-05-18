В МИД РФ оценили шансы по сохранению Договора по открытому небу с США

Москва, 18 мая. Шанс на сохранение Договора по открытому небу очень слабый, так как США и их союзники потеряли слишком много времени, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что выход России из ДОН не приведет к конфликту с США, однако от них стоит ожидать «пакостей».

Кроме этого, сообщалось, что Госдума будет рассматривать денонсацию Договора по открытому небу на заседании 19 мая. Данный вопрос будет рассмотрен самым первым. При этом Рябков уверен, что шансов на сохранение соглашения практически нет.

Вашингтон вышел из ДОН еще в ноябре 2020 года. В Белом доме уточнили, что причиной выхода является якобы «нарушение условий» соглашения со стороны России.