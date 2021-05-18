Израильские военные сбили приблизившийся к границам беспилотник

Тель-Авив, 18 мая. Армия обороны Израиля сбила БПЛА, приблизившийся к границам государства.

Цель была перехвачена у пограничных территорий на северо-востоке, в районе Эмек-ха-Мааянот, уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ. Израильские военнослужащие уже собрали обломки уничтоженного беспилотника.

Обстановка на границе Израиля и сектора Газа обострилась 10 мая. Столкновения между полицией и палестинцами переросли в вооруженное противостояние. По Израилю было выпущено 3350 ракет. В ответ израильские ВВС и артиллерия обстреливают позиции движения ХАМАС.

Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.