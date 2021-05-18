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18 мая 10:40
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новостей
10:36
Политика
Совфед может рассмотреть закон о денонсации ДОН 2 июня
10:33
Общество
Россиянам будут автоматически выдавать электронные больничные с 2022 года
10:32
Экономика
Ретейлер «Магнит» купит розничную сеть магазинов «Дикси»
10:32
Армия
Боевые вертолеты Ми-28НМ смогут выполнять "петлю Нестерова" и "воронку на хвост"
10:32
Экономика
Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба
10:30
Происшествия
При расследовании дела экс-губернатора Меня вскрылся факт растления детей
10:29
Политика
В Госдуме сообщили о переносе рассмотрения вопроса о денонсации Договора по открытому небу
10:28
Происшествия
Разбившийся под Архангельском на Robinson был пилотом-любителем с 7-летним стажем
10:28
Происшествия
Пытался спасти: балаковский таксист привез в больницу умирающего пассажира
10:25
Спорт
Главный тренер ЦСКА Олич будет помогать Даличу на Евро-2020
10:25
Общество
Самую мощную в Прикамье заправку для электрокаров запустили в Перми
10:25
Армия
ВСУ обстреляли окраины столицы ДНР из минометов
10:23
Политика
В НАТО заявили о готовности вести диалог с Россией
10:22
Происшествия
Кличко заявил о вооруженных людях в его подъезде
10:15
Экономика
Стоимость нефти Brent взлетела выше 70 долларов впервые с 15 марта
10:14
Шоу-бизнес
Тарасова сыграла свадьбу с Крайневым спустя неделю после знакомства
10:11
Происшествия
Тело подростка нашли в реке Чапаевке в Самарской области
10:11
Шоу-бизнес
Пикантные фото фигуристки Елизаветы Нугумановой взбудоражили поклонников
10:10
Общество
Россиянам назвали города с самыми буйными туристами
10:08
Политика
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Российские банки поставили рекорд по выдаче кредитов

Экономика
Российские банки поставили рекорд по выдаче кредитов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 мая. Российские кредитные организации установили рекорд по выдаче займов физлицам во многом благодаря повышению уровня лояльности к клиентам.

Данные подсчитаны за апрель 2021 года. Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй (НБКИ), уровень одобрения заявок на розничные кредиты в отечественных банках равнялся 37,1%.

«Это максимум с докризисного июня 2019 года», — отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

На рынке фиксируется повышенный аппетит кредитных организаций к риску на фоне стабилизации экономической ситуации. В стране восстанавливается потребление, а вместе с ним и отложенный спрос на займы. Однако специалисты не считают всплеск показателей неконтролируемым: расходы граждан не спонтанны.

В Центральном банке РФ ранее оценили долговую нагрузку россиян и сообщили о ее рекордно высоком уровне. С 1 июля регулятор намерен повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.

банки кредиты займы кредитование нбки
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