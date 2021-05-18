Российские банки поставили рекорд по выдаче кредитов

Москва, 18 мая. Российские кредитные организации установили рекорд по выдаче займов физлицам во многом благодаря повышению уровня лояльности к клиентам.

Данные подсчитаны за апрель 2021 года. Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй (НБКИ), уровень одобрения заявок на розничные кредиты в отечественных банках равнялся 37,1%.

«Это максимум с докризисного июня 2019 года», — отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

На рынке фиксируется повышенный аппетит кредитных организаций к риску на фоне стабилизации экономической ситуации. В стране восстанавливается потребление, а вместе с ним и отложенный спрос на займы. Однако специалисты не считают всплеск показателей неконтролируемым: расходы граждан не спонтанны.

В Центральном банке РФ ранее оценили долговую нагрузку россиян и сообщили о ее рекордно высоком уровне. С 1 июля регулятор намерен повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.