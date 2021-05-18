Количество умерших от COVID-19 в Индии за сутки вновь превысило максимум

Нью-Дели, 18 мая. Министерство здравоохранения Индии зафиксировало более четырех тысяч случаев летального исхода от коронавирусной инфекции за сутки.

Количество умерших от коронавирусной инфекции в Индии за сутки составило 4329 человек. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Индии. Отмечается, что показатель вновь стал максимальным.

За сутки в стране было выявлено 263,5 тысячи случаев заражения COVID-19. Лидером по количеству инфицированных стал штат Карнатака, второе место в списке занял штат Тамилнад.

Всего с момента начала пандемии в Индии было зафиксировано 25,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Страна занимает второе место в мире, уступая Соединенным Штатам Америки, где было выявлено 32,9 миллиона случаев.

Ранее сообщалось, что Индия приняла вторую поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». РФ уже оказывала стране поддержку: в прошлом месяце также было доставлено специальное медицинское оборудование.