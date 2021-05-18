Опубликован трейлер нового сериала принца Гарри и Опры Уинфри

Лос-Анджелес, 18 мая. Американская телеведущая Опра Уинфри опубликовала на своей странице в Instagram трейлер нового сериала, посвященного психическому здоровью. Ее соведущим стал принц Гарри.

Документальный сериал носит название «Я, которого ты не видишь». Внук британской королевы Елизаветы II выступил в качестве исполнительного продюсера, как и Опра.

Журналистка в своем посте обратила внимание на важность освещаемой проблемы, ведь жители США часто сталкиваются с нарушениями психики.

«Когда разговор касается ментального здоровья, у нас всех есть истории, которыми мы можем поделиться. Только в США один из пятерых человек страдает каким‑либо психическим заболеванием», — написала Уинфри.

Героями сериала станут такие знаменитости, как певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз, шеф-повар Рашад Армстед, баскетболист Демар Дерозан и многие другие, сообщает сайт 360tv.ru.

Сериал, состоящий из нескольких эпизодов, вскоре стартует на стриминговом сервисе Apple TV+. Релиз назначен на 21 мая.