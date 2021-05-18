Пытался спасти: балаковский таксист привез в больницу умирающего пассажира

Балаково, 18 мая. Следственный комитет проводит проверку гибели 39-летнего местного жителя. Мужчина почувствовал себя плохо в такси и попросил отвезти его в больницу. Медики провели реанимационные мероприятия, но не сумели спасти жизнь пассажира.

«Это гражданский долг каждого человека, я бы сделал то же самое. Могу сказать, что в такси подобные ситуации возникают достаточно часто, хотя и не всегда они заканчиваются трагично. Кому-то становится плохо из-за жары, другому — из-за проблем с сердцем. Нужно всегда быть готовым», — рассказал корреспонденту ФАН водитель такси Олег Н.