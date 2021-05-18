Портал Transfermarkt составил сборную лучших игроков РПЛ сезона-2020/2021

Москва, 18 мая. Редакция портала Transfermarkt представила сборную лучших футболистов РПЛ по итогам завершившегося сезона.

Имена лучших игроков чемпионата России представил престижный немецкий портал Transfermarkt. В символическую сборную вошли 23 футболиста. Лучшими голкиперами сезона стали Юрий Дюпин, Антон Шунин и Игорь Акинфеев.

Самыми топовыми защитниками, по мнению редакции Transfermarkt, стали Марио Фернандес, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Самюэль Жиго, Максим Осипенко, Пабло Насименто, Дуглас Сантос и Илья Самошников. Лучшими полузащитниками минувшего сезона РПЛ были признаны Роман Зобнин, Гжегож Крыховяк, Оливер Абильдгор, Кристиан Нобоа, Вильмар Барриос и Никола Влашич. Джордан Ларссон, Александр Соболев, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Хвича Кварацхелия, а также Джордже Деспотович стали лучшими нападающими чемпионата России.

Ранее Юрий Семин назвал Сергея Семака лучшим тренером РПЛ сезона-2020/2021. Российский наставник в третий раз подряд привел «Зенит» к победе в чемпионате России.