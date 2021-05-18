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18 мая 10:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:36
Политика
Совфед может рассмотреть закон о денонсации ДОН 2 июня
10:33
Общество
Россиянам будут автоматически выдавать электронные больничные с 2022 года
10:32
Экономика
Ретейлер «Магнит» купит розничную сеть магазинов «Дикси»
10:32
Армия
Боевые вертолеты Ми-28НМ смогут выполнять "петлю Нестерова" и "воронку на хвост"
10:32
Экономика
Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба
10:30
Происшествия
При расследовании дела экс-губернатора Меня вскрылся факт растления детей
10:29
Политика
В Госдуме сообщили о переносе рассмотрения вопроса о денонсации Договора по открытому небу
10:28
Происшествия
Разбившийся под Архангельском на Robinson был пилотом-любителем с 7-летним стажем
10:28
Происшествия
Пытался спасти: балаковский таксист привез в больницу умирающего пассажира
10:25
Спорт
Главный тренер ЦСКА Олич будет помогать Даличу на Евро-2020
10:25
Общество
Самую мощную в Прикамье заправку для электрокаров запустили в Перми
10:25
Армия
ВСУ обстреляли окраины столицы ДНР из минометов
10:23
Политика
В НАТО заявили о готовности вести диалог с Россией
10:22
Происшествия
Кличко заявил о вооруженных людях в его подъезде
10:15
Экономика
Стоимость нефти Brent взлетела выше 70 долларов впервые с 15 марта
10:14
Шоу-бизнес
Тарасова сыграла свадьбу с Крайневым спустя неделю после знакомства
10:11
Происшествия
Тело подростка нашли в реке Чапаевке в Самарской области
10:11
Шоу-бизнес
Пикантные фото фигуристки Елизаветы Нугумановой взбудоражили поклонников
10:10
Общество
Россиянам назвали города с самыми буйными туристами
10:08
Политика
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Археологи обнаружили останки неизвестного вида рептилии в Австралии

Наука
Археологи обнаружили останки неизвестного вида рептилии в Австралии
pixabay.com

Канберра, 18 мая. Череп необычной рептилии обнаружили на территории Австралии. Ученые сообщили, что останки животного имеют родственную связь с крокодилом.

Череп был обнаружен в 2009 году на территории Алкуты, животное обитало на планете восемь миллионов лет назад. Вид древней рептилии неизвестен, имя ему дадут в 2022 году. По останкам удастся установить, какие виды населяли центральную область Австралии в то время, отметил доктор Адам Йейтс из отдела геологии музея Северной Территории. Найденный вид отличается от известного рода Baru и современных крокодилов. По размеру он был достаточно крупным и, вероятно, охотился на дичь из сегмента мегафауны.

Открытие сделали с задержкой, так как необходимо было время, чтобы очистить и восстановить останки. Однако ожидание компенсировали данные о не известном до этого виде.

Ранее сообщалось об открытии ученых, которые обнаружили новый вид мозазавра. Останки древней ящерицы были найдены на территории Марокко.

археологи останки крокодилы рептилии
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