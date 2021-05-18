Археологи обнаружили останки неизвестного вида рептилии в Австралии

Канберра, 18 мая. Череп необычной рептилии обнаружили на территории Австралии. Ученые сообщили, что останки животного имеют родственную связь с крокодилом.

Череп был обнаружен в 2009 году на территории Алкуты, животное обитало на планете восемь миллионов лет назад. Вид древней рептилии неизвестен, имя ему дадут в 2022 году. По останкам удастся установить, какие виды населяли центральную область Австралии в то время, отметил доктор Адам Йейтс из отдела геологии музея Северной Территории. Найденный вид отличается от известного рода Baru и современных крокодилов. По размеру он был достаточно крупным и, вероятно, охотился на дичь из сегмента мегафауны.

Открытие сделали с задержкой, так как необходимо было время, чтобы очистить и восстановить останки. Однако ожидание компенсировали данные о не известном до этого виде.

Ранее сообщалось об открытии ученых, которые обнаружили новый вид мозазавра. Останки древней ящерицы были найдены на территории Марокко.