«Этот день в истории». Что произошло 18 мая, праздники, факты, люди

Каждый новый выпуск — экскурс в мировую и отечественную историю. Мы рассказываем об интересных фактах, событиях и людях.

18 мая — день рождения Балтийского флота ВМФ России. Эту дату связывают с первой боевой победой русской флотилии, когда в 1703 году солдаты Преображенского и Семеновского полков, под командованием Петра I, захватили два шведских корабля в устье Невы. Сегодня Балтийский флот — крупное оперативно-стратегическое объединение, способное эффективно действовать на море, в воздухе, на суше и имеющее в своем составе корабельные силы, морскую авиацию, средства воздушно-космической и противовоздушной обороны, и береговые войска.

А вот музейные работники мира сегодня отмечают Международный день музеев. Также эта дата знаменательна для советского и российского кинематографа, ведь ровно 63 года назад состоялся триумф отечественного фильма «Летят журавли». Картина Михаила Калатозова получил «Золотую пальмовую ветвь» на 11 Каннском кинофестивале.

18 апреля родились многие известные исторические личности, среди них: император Николай II, а также персидский поэт и философ Омар Хайям.

С какими еще событиями связано 18 мая, мы расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».