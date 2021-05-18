В КНР сообщили о завершении тестирования главного модуля национальной космической станции

Пекин, 18 мая. Тестирование главного модуля «Тяньхэ» национальной космической станции, проводимое китайскими специалистами на орбите, завершено.

Соответствующую информацию во вторник подтвердили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР.

«Завершено тестирование функций, связанных со стыковкой, обустройством и проживанием космонавтов, а также закончена проверка на функциональную пригодность руки-манипулятора», — говорится в официальном сообщении.

В Китае отметили, что неисправностей не было обнаружено, а сам модуль готов встретить космический грузовик «Тяньчжоу-2». В конце апреля специалисты успешно запустили базовый модуль национальной космической станции «Тяньхэ» с космодрома Вэньчан. Модуль был выведен на космическую орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б».