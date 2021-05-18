Директор СВР Нарышкин назвал нападки на Россию из-за «кибератак» нелепыми

Москва, 18 мая. Выпады в сторону РФ из-за неких отравлений, кибератак, взломов являются нелепыми и убогими, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Подобные заявления выглядят «как плохой детектив», подчеркнул он. По мнению Нарышкина, к атакам на программное обеспечение американской компании SolarWinds могут быть причастны США и Великобритания.

«Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена американскими агентствами или одним из них, но тактика похожа», — пояснил директор СВР.

Ранее американская администрация выступила с сообщениями о будто бы деструктивной деятельности РФ в киберпространстве. Президент корпорации Microsoft Брэд Смит заявил о якобы имеющихся доказательствах этого факта.