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18 мая 10:39
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новостей
10:36
Политика
Совфед может рассмотреть закон о денонсации ДОН 2 июня
10:33
Общество
Россиянам будут автоматически выдавать электронные больничные с 2022 года
10:32
Экономика
Ретейлер «Магнит» купит розничную сеть магазинов «Дикси»
10:32
Армия
Боевые вертолеты Ми-28НМ смогут выполнять "петлю Нестерова" и "воронку на хвост"
10:32
Экономика
Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба
10:30
Происшествия
При расследовании дела экс-губернатора Меня вскрылся факт растления детей
10:29
Политика
В Госдуме сообщили о переносе рассмотрения вопроса о денонсации Договора по открытому небу
10:28
Происшествия
Разбившийся под Архангельском на Robinson был пилотом-любителем с 7-летним стажем
10:28
Происшествия
Пытался спасти: балаковский таксист привез в больницу умирающего пассажира
10:25
Спорт
Главный тренер ЦСКА Олич будет помогать Даличу на Евро-2020
10:25
Общество
Самую мощную в Прикамье заправку для электрокаров запустили в Перми
10:25
Армия
ВСУ обстреляли окраины столицы ДНР из минометов
10:23
Политика
В НАТО заявили о готовности вести диалог с Россией
10:22
Происшествия
Кличко заявил о вооруженных людях в его подъезде
10:15
Экономика
Стоимость нефти Brent взлетела выше 70 долларов впервые с 15 марта
10:14
Шоу-бизнес
Тарасова сыграла свадьбу с Крайневым спустя неделю после знакомства
10:11
Происшествия
Тело подростка нашли в реке Чапаевке в Самарской области
10:11
Шоу-бизнес
Пикантные фото фигуристки Елизаветы Нугумановой взбудоражили поклонников
10:10
Общество
Россиянам назвали города с самыми буйными туристами
10:08
Политика
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Как ВМС США «защищают» Персидский залив у берегов Китая

Весь мир
Как ВМС США «защищают» Персидский залив у берегов Китая
US Navy  / 

Многонациональные учения ARC-21, которые прошли на территории Японии при участии США, Франции и Австралии, вне всякого сомнения были призваны создать некую напряженность вблизи Китая, чей рост военной и экономической мощи не оставляет в покое «цивилизованных европейцев». Понятно, что «сухопутные» демонстрационные действия двухсот военнослужащих трех стран и морские маневры корабельной группы от четырех государств не могли оказать никакого реального давления на Пекин. Однако то, что данное событие заставило китайцев отслеживать происходящее, не вызывает сомнений.

Борьба с «красным драконом»

Воинствующая риторика Японии о необходимости с оружием в руках защищать островной архипелаг Сенкаку, который Токио считает своим, скрывает под собой более значимые проблемы. Их через японцев и пытаются решить Соединенные Штаты. Дело в том, что Вашингтон в последние годы проводит политику вовлечения вооруженных сил европейских государств в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), приглашая для проведения военных учений флоты Франции и Британии, наблюдателей и военных экспертов Германии, Италии и ряда других государств. Такое вовлечение оценивается специалистами как попытка втянуть как можно больше стран в возможный вооруженный конфликт с Китаем, вынести который на одних своих плечах Вашингтону уже не удастся — рост военного могущества Пекина не оставляет на это никаких шансов. И Европа втягивается.

Данная ситуация является всего лишь продолжением военно-политической борьбы, которая развернулась между США и Китаем на африканском континенте и в прилегающих морских районах, где проходят основные трассы международного судоходства. Дело в том, что еще в 2017 году правительство КНР заключило договор с королевством Джибути о базировании на побережье этого прибрежного государства достаточно крупной военно-морской базы ВМС НОАК, которую, чтобы сильно не пугать «западных партнеров», назвали пунктом материально-технического обеспечения (если по смыслу переводить на нашу терминологию). Отсюда военно-морские силы Поднебесной контролируют Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом и через который проходит до 80 процентов ресурсов, потребляемых Китаем. Присутствие здесь военных кораблей позволяет Пекину гарантировать, что в кризисной политической ситуации пролив не будет перекрыт кораблями других иностранных государств с целью оказания экономического давления на Китайскую Народную Республику.

Разумеется, об этом никто никогда не скажет прямо, поэтому для международного сообщества целью китайского военно-морского присутствия является борьба с пиратством: на днях ВМС НОАК направили в Джибути уже 38-ю экспедицию, состоящую из эсминца Nanjing, фрегата Yangzhou и судна комплексного снабжения Gaoyouhu (согласимся, что ракетные корабли первого ранга — это немного не то, что нужно для борьбы с пиратством). В рамках данного утверждения ВМС НОАК периодически проводят совместные «противопиратские» учения с флотами стран, также имеющих свои военные базы в Джибути — США, Франции, Италии и Японии. На минуточку, представьте себе возможность проведения совместного военно-морского учения между флотами КНР, США и Японии, скажем, в Восточно-Китайском море…

Вот присутствие ВМС КНР на крупнейшей трассе международного судоходства и заставляет Вашингтон считать это главным вызовом американскому военному превосходству в регионе. Плюсом ко всему идет и запуск Китаем проекта международной зоны свободной торговли Джибути с оборотом миллиард долларов, что буквально вышибает Вашингтон из данного региона чисто по экономическим показателям. Разумеется, Штатам приходится защищаться — и, как показывает практика, не вливанием средств в местную инфраструктуру, а подавлением своего конкурента на всех возможных фронтах.

Финансовое бессилие Вашингтона

Так как Китай планомерно и неотвратимо развивает сеть своего присутствия в регионе (базы появились в Анголе, Йемене, Иране, Кении, Мозамбике, Омане, Танзании, Эритрее, на Маврикии, Мальдивах и Сейшельских островах), у США нет никакой экономической возможности предложить этим странам лучшие условия. Поэтому Вашингтон идет по привычному пути — делает все, чтобы у конкурента появилась масса проблем, способных заставить его отказаться от дальнейшей реализации задуманных планов.

И этим действием является создание постоянного военного напряжения у берегов самого Китая путем присутствия там ударных авианосных и десантных группировок, проведением там маневров с привлечением максимального числа союзников, недовольных расширением Поднебесной и вовлечением в процесс даже тех стран, которые в принципе не имеют в АТР обоснованных интересов.

Однако маловероятно, что Китай откажется от своих планов, даже если США пойдут на серьезное обострение конфликта. Пекину есть чем ответить, и в Вашингтоне об этом хорошо знают.

сша китай персидский залив алексей суконкин
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