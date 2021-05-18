Как ВМС США «защищают» Персидский залив у берегов Китая

Многонациональные учения ARC-21, которые прошли на территории Японии при участии США, Франции и Австралии, вне всякого сомнения были призваны создать некую напряженность вблизи Китая, чей рост военной и экономической мощи не оставляет в покое «цивилизованных европейцев». Понятно, что «сухопутные» демонстрационные действия двухсот военнослужащих трех стран и морские маневры корабельной группы от четырех государств не могли оказать никакого реального давления на Пекин. Однако то, что данное событие заставило китайцев отслеживать происходящее, не вызывает сомнений.

Борьба с «красным драконом»

Воинствующая риторика Японии о необходимости с оружием в руках защищать островной архипелаг Сенкаку, который Токио считает своим, скрывает под собой более значимые проблемы. Их через японцев и пытаются решить Соединенные Штаты. Дело в том, что Вашингтон в последние годы проводит политику вовлечения вооруженных сил европейских государств в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), приглашая для проведения военных учений флоты Франции и Британии, наблюдателей и военных экспертов Германии, Италии и ряда других государств. Такое вовлечение оценивается специалистами как попытка втянуть как можно больше стран в возможный вооруженный конфликт с Китаем, вынести который на одних своих плечах Вашингтону уже не удастся — рост военного могущества Пекина не оставляет на это никаких шансов. И Европа втягивается.

Данная ситуация является всего лишь продолжением военно-политической борьбы, которая развернулась между США и Китаем на африканском континенте и в прилегающих морских районах, где проходят основные трассы международного судоходства. Дело в том, что еще в 2017 году правительство КНР заключило договор с королевством Джибути о базировании на побережье этого прибрежного государства достаточно крупной военно-морской базы ВМС НОАК, которую, чтобы сильно не пугать «западных партнеров», назвали пунктом материально-технического обеспечения (если по смыслу переводить на нашу терминологию). Отсюда военно-морские силы Поднебесной контролируют Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом и через который проходит до 80 процентов ресурсов, потребляемых Китаем. Присутствие здесь военных кораблей позволяет Пекину гарантировать, что в кризисной политической ситуации пролив не будет перекрыт кораблями других иностранных государств с целью оказания экономического давления на Китайскую Народную Республику.

Разумеется, об этом никто никогда не скажет прямо, поэтому для международного сообщества целью китайского военно-морского присутствия является борьба с пиратством: на днях ВМС НОАК направили в Джибути уже 38-ю экспедицию, состоящую из эсминца Nanjing, фрегата Yangzhou и судна комплексного снабжения Gaoyouhu (согласимся, что ракетные корабли первого ранга — это немного не то, что нужно для борьбы с пиратством). В рамках данного утверждения ВМС НОАК периодически проводят совместные «противопиратские» учения с флотами стран, также имеющих свои военные базы в Джибути — США, Франции, Италии и Японии. На минуточку, представьте себе возможность проведения совместного военно-морского учения между флотами КНР, США и Японии, скажем, в Восточно-Китайском море…

Вот присутствие ВМС КНР на крупнейшей трассе международного судоходства и заставляет Вашингтон считать это главным вызовом американскому военному превосходству в регионе. Плюсом ко всему идет и запуск Китаем проекта международной зоны свободной торговли Джибути с оборотом миллиард долларов, что буквально вышибает Вашингтон из данного региона чисто по экономическим показателям. Разумеется, Штатам приходится защищаться — и, как показывает практика, не вливанием средств в местную инфраструктуру, а подавлением своего конкурента на всех возможных фронтах.

Финансовое бессилие Вашингтона

Так как Китай планомерно и неотвратимо развивает сеть своего присутствия в регионе (базы появились в Анголе, Йемене, Иране, Кении, Мозамбике, Омане, Танзании, Эритрее, на Маврикии, Мальдивах и Сейшельских островах), у США нет никакой экономической возможности предложить этим странам лучшие условия. Поэтому Вашингтон идет по привычному пути — делает все, чтобы у конкурента появилась масса проблем, способных заставить его отказаться от дальнейшей реализации задуманных планов.

И этим действием является создание постоянного военного напряжения у берегов самого Китая путем присутствия там ударных авианосных и десантных группировок, проведением там маневров с привлечением максимального числа союзников, недовольных расширением Поднебесной и вовлечением в процесс даже тех стран, которые в принципе не имеют в АТР обоснованных интересов.

Однако маловероятно, что Китай откажется от своих планов, даже если США пойдут на серьезное обострение конфликта. Пекину есть чем ответить, и в Вашингтоне об этом хорошо знают.