Как ВМС США «защищают» Персидский залив у берегов Китая

Working alongside the @Australian_Navy, French Armed Forces, Japan Self-Defense Forces, and other U.S. Forces to ensure a #FreeAndOpenIndoPacific!

???????? ???????? ???????? ???????? ⚓ #USSNewOrleans Participates in ARC 21. #NavyPartnerships



DETAILS ➡️ https://t.co/Ze6jDA05hm pic.twitter.com/eKsA4r5UBt