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18 мая 10:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:36
Политика
Совфед может рассмотреть закон о денонсации ДОН 2 июня
10:33
Общество
Россиянам будут автоматически выдавать электронные больничные с 2022 года
10:32
Экономика
Ретейлер «Магнит» купит розничную сеть магазинов «Дикси»
10:32
Армия
Боевые вертолеты Ми-28НМ смогут выполнять "петлю Нестерова" и "воронку на хвост"
10:32
Экономика
Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба
10:30
Происшествия
При расследовании дела экс-губернатора Меня вскрылся факт растления детей
10:29
Политика
В Госдуме сообщили о переносе рассмотрения вопроса о денонсации Договора по открытому небу
10:28
Происшествия
Разбившийся под Архангельском на Robinson был пилотом-любителем с 7-летним стажем
10:28
Происшествия
Пытался спасти: балаковский таксист привез в больницу умирающего пассажира
10:25
Спорт
Главный тренер ЦСКА Олич будет помогать Даличу на Евро-2020
10:25
Общество
Самую мощную в Прикамье заправку для электрокаров запустили в Перми
10:25
Армия
ВСУ обстреляли окраины столицы ДНР из минометов
10:23
Политика
В НАТО заявили о готовности вести диалог с Россией
10:22
Происшествия
Кличко заявил о вооруженных людях в его подъезде
10:15
Экономика
Стоимость нефти Brent взлетела выше 70 долларов впервые с 15 марта
10:14
Шоу-бизнес
Тарасова сыграла свадьбу с Крайневым спустя неделю после знакомства
10:11
Происшествия
Тело подростка нашли в реке Чапаевке в Самарской области
10:11
Шоу-бизнес
Пикантные фото фигуристки Елизаветы Нугумановой взбудоражили поклонников
10:10
Общество
Россиянам назвали города с самыми буйными туристами
10:08
Политика
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Должна ли Россия сотрудничать с Советом Европы, обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 18 мая 2021 09:43
Политика
Должна ли Россия сотрудничать с Советом Европы, обсудят в медиацентре «Патриот»
coe.int  /  Council of Europe

Во вторник, 18 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудят предложение заместителя главы МИД РФ Александра Грушко. Напомним, дипломат заявил, что Совет Европы превратился в организацию, которая вместо сотрудничества занимается конфронтацией.

«Мы видим, как дух компромисса и сотрудничества вытесняется блоковым мышлением, как потихонечку размывается культура консенсуса. Это, конечно, ослабляет организацию (...) и потихонечку превращает ее в арену конфронтации», — рассказал дипломат.

По его словам, главная уставная цель Совета Европы — укрепление единства государств континента и европейских народов. Грушко считает, что из-за конфронтации с Россией организация отдаляется от этой цели.

Глава делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат ГД Петр Олегович Толстой прокомментирует для читателей ФАН ситуацию и даст свой прогноз на развитие событий.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия евросоюз евросовет
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Все новости / Политика / Должна ли Россия сотрудничать с Советом Европы, обсудят в медиацентре «Патриот»
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