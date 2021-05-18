Должна ли Россия сотрудничать с Советом Европы, обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 18 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудят предложение заместителя главы МИД РФ Александра Грушко. Напомним, дипломат заявил, что Совет Европы превратился в организацию, которая вместо сотрудничества занимается конфронтацией.
«Мы видим, как дух компромисса и сотрудничества вытесняется блоковым мышлением, как потихонечку размывается культура консенсуса. Это, конечно, ослабляет организацию (...) и потихонечку превращает ее в арену конфронтации», — рассказал дипломат.
По его словам, главная уставная цель Совета Европы — укрепление единства государств континента и европейских народов. Грушко считает, что из-за конфронтации с Россией организация отдаляется от этой цели.
Глава делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат ГД Петр Олегович Толстой прокомментирует для читателей ФАН ситуацию и даст свой прогноз на развитие событий.
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