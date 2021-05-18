Устроивший резню на Урале мужчина ранее не совершал подобных преступлений

Екатеринбург, 18 мая. Мужчина, задержанный за поножовщину в столице Свердловской области, ранее не привлекался к ответственности за похожие преступления, заявили следователи.

Уральские СМИ распространили информацию, что правоохранители уже задерживали злоумышленника за похожие деяния. Однако, по данным СК РФ, это не соответствует действительности. Мужчина не бегал ни за кем с топором и не угрожал никому убийством, добавили в ведомстве.

Вооруженный уралец устроил поножовщину в Екатеринбурге, сообщал ФАН. Он напал на группу прохожих и зарезал троих человек. Через некоторое время после этого мужчину задержали силовики. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.