Рубль вырос к доллару в ходе торгов во вторник

Москва, 18 мая. Российская валюта укрепилась к американской в ходе торгов Московской биржи во вторник утром.

По состоянию на 8:51 по московскому времени, курс доллара составлял 73,76 рубля. Стоимость американской валюты падала на 0,04 рубля, как сообщает торговая площадка.

Курс евро при этом увеличился утром 18 мая. Прибавив 0,0525 рубля, стоимость европейской валюты составила 89,72 рубля.

Финансовые эксперты ожидают рост курса российского рубля и котировок золота. Основным позитивным фактором, влияющим на укрепление отечественной валюты, аналитики считают снижение геополитической напряженности.