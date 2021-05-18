Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде

Москва, 18 мая. Завещание относится к числу сделок, которые можно оспорить в судебном порядке. В каких случаях это возможно сделать, рассказала адвокат Ирина Зуй.

Оспорить документ можно при неоднозначном выражении воли наследодателя, отсутствии нотариального удостоверения и при наличии исправлений и дополнений после утверждения завещания, передает «Российская газета».

«Сроком исковой давности для оспоримых завещаний является один год, для ничтожных завещаний — три года», — подчеркнула адвокат Зуй.

К ничтожным завещаниям относятся документы, которые составлены с нарушением требований Гражданского кодекса России. Среди прочих частых причин для оспаривания отмечают составление недееспособным лицом или вследствие обмана, угрозы.

Недействительным могут признать завещание, в котором не указаны родственники с законным правом на наследство. Оспорить документ можно, если он нарушает права или интересы наследника, объясняют юристы.