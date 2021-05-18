Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях

Москва, 18 мая. Способствовать развитию постоянного ощущения звона в ушах может длительный прием лекарственных препаратов, считает врач-невролог Александр Евдокимов.

Кроме того, долгое ощущение звона в ушах может являться тревожным сигналом — указывать на серьезные поражения слухового нерва или различного рода новообразования. Также такие симптомы могут означать воспаления или нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава. В некоторых случаях звон в ушах может указывать на повышенный сахар в крови, добавил Евдокимов

Ранее лор рассказал, как боль в горле может спровоцировать болезнь сердца. Не исключено появление миокардита или воспаления сердечной мышцы, а также бактериального миокардита и ревматоидного артрита.