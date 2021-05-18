Сергей Вострецов отреагировал на слова Жириновского об уничтожении Германии

Нашему государству не следовало ввязываться в Первую мировую войну, тем более ради ненадежных союзников. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал недавнее заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в ходе Первой мировой войны России следовало уничтожить Германию как государство.

«Я могу сказать одно, история не имеет сослагательного наклонения. Что произошло, так и есть. То, что Россия могла победить Германию в Первой мировой войне, если бы не было внутреннего предательства, это факт. Но если уж на то пошло, нам вообще не надо было ввязываться в не свою войну», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов отметил, что нашей стране не стоит сильно рассчитывать на соратников за рубежом, поскольку благосостояние едва ли входит в число их приоритетов.

«У России нет союзников кроме армии и флота. Нам надо жить спокойно и держаться подальше от таких разборок, особенно за «союзничков», которые, как показала практика, не всегда союзники, а еще и нож тебе в спину воткнут. Вообще, Владимир Вольфович, бывает, не думает над тем, что говорит. Больше для эпатажа. Сделать громкое заявление, а там пусть обсуждают. Вообще, я считаю, рассуждать на тему уничтожения государств — это точно не удел физлиц, даже таких, как Жириновский», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он привел еще один пример того, как в свое время доверие нашей страны было жестоко обмануто.

«Думаю, вместе с прекращением существования организации Варшавского договора, нужно было добиваться и упразднения НАТО. Но вместо этого тогда решили идти на уступки, а между тем в политике порядочности не бывает», — подытожил Сергей Вострецов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поделился своим мнением о том, какие изменения необходимо внести в законодательство по части оборота алкоголя.