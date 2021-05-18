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18 мая 10:38
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новостей
10:36
Политика
Совфед может рассмотреть закон о денонсации ДОН 2 июня
10:33
Общество
Россиянам будут автоматически выдавать электронные больничные с 2022 года
10:32
Экономика
Ретейлер «Магнит» купит розничную сеть магазинов «Дикси»
10:32
Армия
Боевые вертолеты Ми-28НМ смогут выполнять "петлю Нестерова" и "воронку на хвост"
10:32
Экономика
Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба
10:30
Происшествия
При расследовании дела экс-губернатора Меня вскрылся факт растления детей
10:29
Политика
В Госдуме сообщили о переносе рассмотрения вопроса о денонсации Договора по открытому небу
10:28
Происшествия
Разбившийся под Архангельском на Robinson был пилотом-любителем с 7-летним стажем
10:28
Происшествия
Пытался спасти: балаковский таксист привез в больницу умирающего пассажира
10:25
Спорт
Главный тренер ЦСКА Олич будет помогать Даличу на Евро-2020
10:25
Общество
Самую мощную в Прикамье заправку для электрокаров запустили в Перми
10:25
Армия
ВСУ обстреляли окраины столицы ДНР из минометов
10:23
Политика
В НАТО заявили о готовности вести диалог с Россией
10:22
Происшествия
Кличко заявил о вооруженных людях в его подъезде
10:15
Экономика
Стоимость нефти Brent взлетела выше 70 долларов впервые с 15 марта
10:14
Шоу-бизнес
Тарасова сыграла свадьбу с Крайневым спустя неделю после знакомства
10:11
Происшествия
Тело подростка нашли в реке Чапаевке в Самарской области
10:11
Шоу-бизнес
Пикантные фото фигуристки Елизаветы Нугумановой взбудоражили поклонников
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Политика
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Сергей Вострецов отреагировал на слова Жириновского об уничтожении Германии

Политика
Сергей Вострецов отреагировал на слова Жириновского об уничтожении Германии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нашему государству не следовало ввязываться в Первую мировую войну, тем более ради ненадежных союзников. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал недавнее заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в ходе Первой мировой войны России следовало уничтожить Германию как государство.

«Я могу сказать одно, история не имеет сослагательного наклонения. Что произошло, так и есть. То, что Россия могла победить Германию в Первой мировой войне, если бы не было внутреннего предательства, это факт. Но если уж на то пошло, нам вообще не надо было ввязываться в не свою войну», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов отметил, что нашей стране не стоит сильно рассчитывать на соратников за рубежом, поскольку благосостояние едва ли входит в число их приоритетов.

«У России нет союзников кроме армии и флота. Нам надо жить спокойно и держаться подальше от таких разборок, особенно за «союзничков», которые, как показала практика, не всегда союзники, а еще и нож тебе в спину воткнут. Вообще, Владимир Вольфович, бывает, не думает над тем, что говорит. Больше для эпатажа. Сделать громкое заявление, а там пусть обсуждают. Вообще, я считаю, рассуждать на тему уничтожения государств — это точно не удел физлиц, даже таких, как Жириновский», — пояснил собеседник ФАН.

Сергей Вострецов отреагировал на слова Жириновского об уничтожении Германии
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

В завершение он привел еще один пример того, как в свое время доверие нашей страны было жестоко обмануто.

«Думаю, вместе с прекращением существования организации Варшавского договора, нужно было добиваться и упразднения НАТО. Но вместо этого тогда решили идти на уступки, а между тем в политике порядочности не бывает», — подытожил Сергей Вострецов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поделился своим мнением о том, какие изменения необходимо внести в законодательство по части оборота алкоголя.

жириновский германия вострецов
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Все новости / Политика / Сергей Вострецов отреагировал на слова Жириновского об уничтожении Германии
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