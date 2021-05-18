Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом

Ульяновск, 18 мая. Житель Барыша подозревается в убийстве знакомого, которое произошло в феврале. Чтобы скрыть следы преступления он поджег дом, сообщила пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

Мужчина с приятелем у себя дома распивал спиртные напитки. Неожиданно между ними произошел конфликт, который привел к гибели одного из участников пьянки. По данным прокуратуры, хозяин схватил нож и зарезал гостя. После чего поджег свой дом и скрылся с места преступления.

«В связи с доказанными обстоятельствами Т. предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — говорится в сообщении.

В конце прошлого месяца Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве шести бездомных. Подозреваемым считается 30-летний мужчина из Челябинской области.