Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае

Красноярск, 18 мая. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД после гибели пяти человек в аварии на трассе «Сибирь». Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа регионального ГУ МВД. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и назначают ряд экспертиз.

Авария произошла 18 мая в Ачинском районе Красноярского края. Автомобиль Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фургоном ГАЗ-2747. В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель иномарки и его четыре пассажира.