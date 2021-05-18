Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 09:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:07
Общество
Врач Тяжельников рекомендовал утолять летом жажду теплой водой и компотом
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
Все новости
18 мая 09:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:07
Общество
Врач Тяжельников рекомендовал утолять летом жажду теплой водой и компотом
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
Все новости

Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»

Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Во вторник, 18 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг председателя Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Сергеевича Шконды. Фермер расскажет, что мешает наращивать производство сельскохозяйственной продукции в России.

Одна из главных проблем фермерских и крестьянских хозяйств — недостаток каналов сбыта продукции. При этом господдержку в 2020 году смогли получить лишь 8,2% фермеров в России. По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР), в 17 регионах количество получивших поддержку крестьянско-фермерских хозяйств с 2017 по 2020 год резко снизилось.

Льготное кредитование от коммерческих банков еще менее доступно. По данным Минсельхоза России, в 2020 году его сумели получить только 4% из всего числа зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств.

Проблемы с господдержкой фермеров особенно остры на фоне серьезного роста цен на материально-технические ресурсы, отмечается в докладе. По данным Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов РФ, в 2020 году удобрения подорожали на 15-40%, металл - на 40%, горюче-смазочные материалы — на 10-15%, семена — на 15%, отечественные средства защиты растений — на 10-15%, импортные — на 20-25%.

Кроме того, цены на электроэнергию для сельхозпроизводителей в 1,5-2 раза выше, чем для промышленных предприятий.

Проблемы фермеров непосредственно сказываются на уровне цен на продовольственном рынке. Подорожание сахара, зерна, растительного масла — следствие не только мировой конъюктуры, но и проблем в производстве и логистике.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия продукты продукты питания ферма
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 48388 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 41179 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 31231 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 29433 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 22843 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Все новости / Общество / Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
Рейтинг@Mail.ru