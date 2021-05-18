Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»

Во вторник, 18 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг председателя Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Сергеевича Шконды. Фермер расскажет, что мешает наращивать производство сельскохозяйственной продукции в России.

Одна из главных проблем фермерских и крестьянских хозяйств — недостаток каналов сбыта продукции. При этом господдержку в 2020 году смогли получить лишь 8,2% фермеров в России. По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР), в 17 регионах количество получивших поддержку крестьянско-фермерских хозяйств с 2017 по 2020 год резко снизилось.

Льготное кредитование от коммерческих банков еще менее доступно. По данным Минсельхоза России, в 2020 году его сумели получить только 4% из всего числа зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств.

Проблемы с господдержкой фермеров особенно остры на фоне серьезного роста цен на материально-технические ресурсы, отмечается в докладе. По данным Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов РФ, в 2020 году удобрения подорожали на 15-40%, металл - на 40%, горюче-смазочные материалы — на 10-15%, семена — на 15%, отечественные средства защиты растений — на 10-15%, импортные — на 20-25%.

Кроме того, цены на электроэнергию для сельхозпроизводителей в 1,5-2 раза выше, чем для промышленных предприятий.

Проблемы фермеров непосредственно сказываются на уровне цен на продовольственном рынке. Подорожание сахара, зерна, растительного масла — следствие не только мировой конъюктуры, но и проблем в производстве и логистике.

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