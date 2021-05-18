Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме

Роттердам, 18 мая. Артистка Manizha, которая представит Россию на самом престижном песенном конкурсе Европы, рассказала об ограничениях, с которыми она столкнулась по прилете в Нидерланды.

По эпидемиологическим правилам страны-хозяйки конкурса, большую часть времени участники должны находиться в отеле, а также сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции не реже, чем каждые два дня.

«Вообще все хорошо, но мы сидим в отеле. Я начала заниматься спортом. Бегать можно на улице. Это все, что можно. В остальном здесь все классно», — так прокомментировала ситуацию певица в программе «Вечерний Ургант».

Manizha отметила, что в Роттердаме соблюдаются все ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Местные жители носят средства индивидуальной защиты.

Первый канал ранее объявил о том, что будет в полном формате транслировать Евровидение. Первый этап конкурса начнется уже 18 мая.